الرئيس التونسي يرجئ زيارته لغزة لحين إتمام المصالحة

قال بيان صادر عن رئاسة الجهورية في تونس الأحد إن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي سيؤجل زيارته إلى نهاية شهر آذار/ مارس القادم لحين تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وكان يفترض أن يؤدي المرزوقي زيارة إلى قطاع غزة في مطلع شهر شباط/ فبراير غير أن بيان صادر الأحد أكد تأجيل الزيارة إلى نهاية شهر آذار/ مارس لفسح المجال لإنهاء ترتيبات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

والتقى المرزوقي الرئيس محمود عباس على هامش القمة العشرين العادية للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي بدأت أعمالها الأحد وشدد خلال اللقاء على أهمية إتمام المصالحة الفلسطينية في أقرب الآجال.