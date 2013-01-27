في أول أيام الفصل الثاني..الإضراب الشامل يعم المدارس الحكومية بالضفة

يعم اليوم الأحد، المدارس الحكومية في مدن الضفة الغربية المحتلة، إضراباً شاملاً، احتجاجاً على تأخر صرف رواتب العاملين في وزارة التربية والتعليم.

وقد أعلن الاتحاد العام للمعلمين بالأمس، عن إضرابٍ شاملٍ يتم بموجبه عدم التوجه للمدارس الحكومية ومديريات التربية والتعليم في محافظات الصفة المحتلة، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

وكان من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في سلك التعليم اليوم الأحد.

وقال أمين عام الاتحاد أحمد سحويل إن الإضراب يأتي احتجاجاً على تأخر صرف رواتب العاملين في التربية والتعليم.

وأضاف أن يوم الثلاثاء المقبل سينظم اعتصام احتجاجي لجميع المعلمين أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، محذرا من اتخاذ الاتحاد خطوات تصعيدية 'غير مسبوقة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حتى الخامس من شهر شباط المقبل'.