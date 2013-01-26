بالطائرات.. نقل عشرات المصابين في أحداث بور سعيد إلى القاهرة

أصدر د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع قائد القوات الجوية، قرارا بإرسال الإسعاف الطائر وفريق التدخل السريع والإخلاء الطبى الخاص به، إلى مدينة بورسعيد، وذلك لمعاونة الفريق الطبى بالمدينة في علاج الحالات الطارئة، والتي قد تحتاج إلى تدخلات طبية دقيقة أو النقل إلى مستشفيات معهد ناصر والزيتون التخصصي بالقاهرة.

من جانبه أكد د. محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية أن الفريق الطبى يرافقه كل من د.أحمد الأنصارى نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية ود.مصطفى غنيمة رئيس العمليات بهيئة الإسعاف المصرية، وذلك لتأمين النقل الآمن والسريع للمصابين بمحافظة بورسعيد خلال بضعة ساعات.