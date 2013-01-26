مصرع طفل بحادث سير في الخليل

لقي الطفل علي حسن عواد العكل (12عاما) اليوم مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس في بلدة بيت أولا قضاء الخليل .



وذكرت ادراة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا بوقوع حادث سير في بلدة بيت اولا , على الفور توجه خبراء حوادث السير إلى مكان الحادث لمعاينته والتعرف على ظروفه وملابساته .



وأوضح بيان العلاقات العامة والإعلام انه بعد إجراء التحقيقات المرورية تبين إن سبب الحادث يعود إلى رجوع إحدى المركبات المتوقفة بجانب الطريق للخلف بشكل مفاجئ, الأمر الذي أدى لدهس الطفل أثناء عبوره خلف المركبة وإصابته بجروح بليغة نقل على إثرها لمستشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة إثر خطورة إصابته .



وأكد البيان إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق بالحادث قبل أن يتم تسليم جثة الطفل لذويه ليدفن حسب الأصول . كما وجرى ضبط المركبة والتحفظ على صاحبها لاستكمال إجراءات التحقيق.