قافلة طبية تونسية تصل لمعبر رفح في طريقها لغزة

وصلت إلى معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة، قبل قليل، قافلة طبية تونسية، تحمل اسم "بشائر النصر"، وقال مصدر مسئول في المعبر، إن القافلة ضمت 17 طبيبا جراحا تونسيا تابعين لجمعيات أهلية، وسبق لهم العبور إلى غزة في مهام إنسانية.

أشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يقوم الأطباء التونسيين بإجراء عمليات جراحية مختلفة بمستشفيات قطاع غزة.

من جانبها قامت السلطات الأمنية المختصة في معبر رفح بتسهيل مهمة الوفد الطبي التونسي، وسرعة إنهاء إجراءات عبوره، ومن المقرر أن يستقبل المعبر في وقت لاحق من هذا اليوم، وفد تضامني مغربي قادم من القاهرة في الطريق إلى غزة.