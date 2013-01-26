فرع الهندسة في الاتحاد الاسلامي يحتفل بذكري المولد النبوي الشريف

احتفل فرع الهندسة في الاتحاد الإسلامي الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في مسجد أرض الرباط وسط مدينة غزة.

وحضر الاحتفال كوادر الاتحاد الإسلامي بالنقابات وبمقدمتهم الاستاذ عطا الجزار نائب رئيس الاتحاد والاستاذ عبد المجيد العيلة عضو اللجنة النقابية العليا والاستاذ اسامة ابو مرزوق مسؤول فرع الهندسة عدد كبير من المهندسين والشيخ الداعية عمر فورة والشيخ الداعية حسني الغرابلي.

واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم والمدح النبوي لفرقة النور الإسلامية.

وتخلل الحفل كلمة لفرع الهندسة ألقاها المهندس اسامة مرزوق مسؤول فرع الهندسة" قال فيها أننا نحتفل اليوم بذكري بمولد سيد الخلق الذي أنار طريق الخير والحق والعدالة للمسلمين وأخرجهم من الظلمات إلي النور ".

وأضاف أبو مرزوق ومضات من حيات صاحب الذكري المصطفي محمد صلي الله عليه وسلم متحدثا عن عدالته وتواضعه وشجاعته .

وأشار أن ميلاد رسول الله صلي الله عليه وسلم انهي عصر الظلم والعبودية وأقام عصر المودة والمحبة .

ومن ناحية أخري تطرق أبو لبدة للحديث عن التطلعات المستقبلية لفرع الهندسة من اجل خدمة شريحة المهندسين والمهندسات ورفع العمل الهندسي وتأكيد الدور القيادي للمنتديات في الدفاع عن حقوق المهندسين، وابراز دوره الحضاري في النهوض بالمجتمع وبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وتطرق في حديثه حول برنامج الاتحاد الاسلامي الذي يربط اجزاء الوطن عبر العمل المهني المشترك، وطالب المهندسين الي التعامل بمهنية عالية من اجل الارتقاء بالعمل الهندسي والنقابي.

ومن جهته تحدث الشيخ الداعية عمر فورة حول مكانة النبي صلي الله عليه وسلم وصفاته الحميدة , داعيا إلي ضرورة السيرة علي خطاه حتى تسعد الأمة والبشرية جمعاء .

وتطرق الشيخ فورة إلي حال الأمة العربية قبل البعثة المحمدية حتى تمكن النبي من الأخذ بيدها إلي قيادة البشرية وأوضح الشيخ فورة فضل سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم علي سائر الرسل والأنبياء مشيرا إلي أن عيسي قد احي نفسا من العدم لكن رسولنا أبا الزهراء فقد أحيا امة بأكملها.

ومن جهته تحدث الاستاذ عطا الجزار نائب رئيس الاتحاد الاسلامي تحدث خلالها عن حياة سيد المرسلين وسيد العرب والعجم الذي رفع المسلمين واعز العرب والذي رفعهم من الذلة واشار بحديثه حول موضوع الإساءة للرسول وطالب المسلمين عدم الصمت حول الإساءة لسيد المرسلين.

وأكد الجزار على ان الاحتفال بذكري المولد النبوي يأتي من اجل ان نعيش الذكري بواقعها التاريخي لنستلهم العبر عندما نتذكر محمد صلي الله عليه وسلم ونقارن في واقعنا كيف نعيش اليوم ونتذكر الرسول الكريم في يوم مولده وحمل هم الدين والاسلام كما حمله صلي الله عليه وسلم.

وعرج في حديثه حول قضية الاسري في سجون الاحتلال الصهيوني الظالمة وتحدث عن الظلم والعذاب الذي يعانه الاسري وطالب من الجميع المشاركة في الفعاليات التضامنية نصرة للأسرى.