التواصل الجماهيري وإقليم شرق غزة يحييان ذكرى ميلاد الرسول مع المرابطين على الثغور

شارك عدد كبير من كوادر لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وكوادر إقليم شرق غزة بالحركة، في إحياء ذكرى المولد النبوي مع أبطال سرايا القدس ومرابطين آخرين من فصائل المقاومة كمجاهدي كتائب القسام، حيث تم الاحتفال مع أبطال لواء غزة "كتيبة التركمان – كتيبة اجديدة – كتيبة التفاح".

فبعد معركة السماء الزرقاء والانجاز الكبير الذي حققته فصائل المقاومة كان لا بد من أن يكون الاحتفال هذا العام بذكرى ميلاد النبي الحبيب "محمد" (صلى الله عليه وسلم) مع أبطال المقاومة في نقاط الرباط المتقدمة.

وألقى القيادي في الحركة الشيخ خضر حبيب ورئيس اللجنة الشيخ تحسين الوادية والشيخ شعبان أبو غنيمة، كلمات أمام مجاهدي أفراد كتيبة التركمان، أشادوا خلالها بدور سرايا القدس المميز في الحرب الأخيرة وأجر المرابطين في سبيل الله.

كما ألقى الشيخ حبيب والشيخ أبو العبد أبو سرية كلمةً أمام كتيبة اجديدة، فيما كانت الكلمة أمام مجاهدي كتيبة التفاح للشيخ الداعية عمر فورة الذي أشاد بدور سرايا القدس وحركة الجهاد المميز على كافة الأصعدة.

أكد جميع المتحدثين على دور الحركة المميز وخاصةً في الحرب الأخيرة، وأكدوا على أجر الرباط في سبيل الله وأهمية فلسطين والقدس تاريخياً وإسلامياً وكذلك في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وأكد المتحدثون أن المقاومة نجحت طوال السنوات الماضية في إحداث تحول كبير لصالح المقاومة الفلسطينية أمام المشروع الصهيوني الذي بدأ ينحسر أمام ضربات المقاومة التي استطاعت أن تغير من معادلة الصراع مع الاحتلال الذي شرد أبناء شعبنا من فلسطين التاريخية.









































