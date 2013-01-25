الصحة : 379 مصاباً بالمحافظات المصرية و4 وفيات بالسويس

أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع أعداد المصابين فى أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير إلى 379 حالة فى القاهرة والمحافظات، ووفاة أربع حالات فى السويس حيث بلغ عدد المصابين فى القاهرة 82 حالة 79 بالتحرير و3بقصر الاتحادية. وأشار الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمى لوزارة الصحة إلى أن عدد المصابين فى الإسكندرية بلغ 96 حالة

وفى المحلة 11 حالة بينهم رائد شرطة مصاب بطلق مطاطى بالساق اليسرى، وجندى أمن مركزى مصاب بخرطوش بالعين، وبلغ عدد الإصابات فى السويس 86 حالة نقلت الى مستشفى السويس العام 53 حالة عن طريق سيارات الاسعاف - كما تم نقل عدد 33 حالة عن طريق الأهالي بينهم اربع حالات وفاة وجميعها طلق ناري بالبطن، أما الإصابات فتنوعت ما بين اختناقات وسحجات وكدمات إثر التزاحم والدخان وحالة و19 حالة فى محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن عدد سيارات الإسعاف المتمركزة لتأمين ميدان التحرير (61) سيارة إسعاف اضافة لسيارة انتشار السريع قامت بنقل 64حالة لمستشفيات المنيرة وقصر العينى والهلال والشرطة بمدينة نصر والعجوزة والفرنساوى ومستشفى منشية البكري مستشفى هليوبوليس.

وأشار الدكتور عمر فى البيان الذى اصدرته وزارة الصحة امس إلى إصابة 91حالة أمام مبنى المحافظة والقائد إبراهيم بالإسكندرية تم نقلها الى مستشفيات راس التين والميرى والحضرة ومستشفى الشرطة تنوعت مابين سحجات وكدمات واختناقات اثر التزاحم واستنشاق الغاز وسبع حالات اصابة فى محافظة الشرقية امام ميدان القومية وشارع فاروق وشارع الجنايين بالشرقية تم نقلها الى مستشفى الكتانيات ومستشفى الزقازيق العام وفى محافظة الأقصر تم نقل حالة واحدة الى المستشفى العام وفى الغربية تم نقل 11حالة الى مستشفيات المحلة العام وجامعة طنطا بينهم رائد شرطة مصاب بطلق مطاطي بالساق اليسري وجندي أمن مركزي مصاب بخرطوش بالعين وفى السويس تم نقل 52حالة الى مستشفى السويس العام تنوعت مابين اختناقات وسحجات وكدمات إثر التزاحم والدخان وفى البحيرة تم نقل اربع حالات الى مستشفى دمنهور العام وفى الاسماعيلية تم نقل 19حالة الى المستشفى العام.





