لص يقنع بالبيتزا بدلاً من المال

لم تتكلل محاولة لص لسرقة مطعم بالنجاح، فقد خانه ضميره وأجهش بالبكاء فأشفق عليه الموظف وقدم له البيتزا بدل المال.

ونقلت وسائل إعلام في ولاية مونتانا الأميركية عن مصادر في شرطة منطقة هيلينا أن لصا مقنّعا دخل مطعما وطلب من الموظف إعطاءه المال.

وبينما كان الموظف يفتح الدرج ليعطيه المال، ما كان من اللص إلا أن أجهش بالبكاء قائلاً إنه قام بفعلته لتأمين قوت عائلته.

وبدل المال، عرض الموظف على اللص بيتزا وأجنحة دجاج، فوافق لا بل انتظر في المطعم لتحضير وجبته.

وقالت الشرطة إن الرجل كان مسلّحاً بسكين، ولكن بما أنه لم يهدد أحداً ولم يقم بالسرقة فهي لن تطارده ولن توجه إليه تهمة.