الشاباك: حزب الله وإيران ضاعفا جهودهما لضرب أهداف إسرائيلية بالخارج

ادعى جهاز الامن الداخلي الصهيوني (الشاباك) في تقريره لعام 2012، ان خلايا عدة تابعة لحزب الله والحرس الثوري الايراني انتشرت في مختلف انحاء العالم، وكثفت جهودها لتنفيذ اكبر عدد من العمليات ضد اهداف اسرائيلية، الا ان التعاون بين اجهزة الامن الاسرائيلية واجهزة اخرى في العالم ساهم في احباط العديد من العمليات المسلحة التي خطط لتنفيذها ضد يهود واهداف اسرائيلية.

وبحسب التقرير، فقد شهدت السنة الماضية ارتفاعاً كبيراً في العمليات ضد اسرائيل وكانت اخطرها عملية "بورغاس" في بلغاريا، التي استهدفت سياحاً اسرائيليين وادت الى مقتل خمسة واصابة العشرات ثم محاولة اغتيال زوجة احد الدبلوماسيين الاسرائيليين في الهند، والتي ادت الى اصابتها، ومحاولة تفجير سيارة موظف في سفارة اسرائيل في تبليسي.

وادعى التقرير، انه تم القاء القبض على عدة خلايا تابعة لحزب الله والحرس الثوري الايراني، بينها في قبرص وكينيا وتايلاند.