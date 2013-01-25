عائلة الأغا تنظم ورشة عمل حول المشاريع الصغيرة وإنطلاقها نحو التنمية

عقدت عائلة الأغا ورشة عمل حول المشاريع الصغيرة وإنطلاقها نحو التنمية في ديوان العائلة بقلعة برقوق لما فيها من أهمية كبيرة في تبني الأفكار التي تواجهها فلسطين وكيفية سبل دعمها في خدمة مصلحة الوطن بالدرجة الأولي، وبناء الإقتصاد المحلي كداعم لبناء الإقتصاد الوطني الفلسطيني، وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات والمؤسسات وذوي الإختصاص .

من ناحيته رحب عمر عودة الأغا الذي أدار اللقاء بالحضور والمحاضرين وشكرهم حضورهم هذه الورشة، وقال إن عائلة الأغا عكفت في الأونة الأخيرة علي تنظيم مثل تلك الورشات لما وجدوه فيها من أهمية بالغة، والاستفادة من الخبرات والمعلومات من خلال تجارب المختصين في ذلك الشأن، مؤكداً أن العائلة سوف تعمل علي تفعيل وتنظيم العديد من ورشات العمل واللقاءات التفاعلية المماثلة، وخلال حديثه ترحم على عميد البحث العلمي أ.د. إحسان خليل الأغا، وفقيد الصحافة الفلسطينية علي الأغا.

وقد استهل اللقاء الخبير الإقتصادي عمر شعبان رئيس مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية في غزة، مرحباً بالحضور، ومؤكداً علي ان مثل تلك الورشات تعود بالنفع والإثراء الكبير للمواد العلمية لدي جميع المهتمين، حيث عبر عن سعادته البالغة لمقابلة هذا الحشد في الورشة، متمنياً أن تخرج تلك الورشة بالعديد من المقترحات التي سوف تساعد في بناء الخطوات العملية للمشاريع الصغيرة وبناء الإقتصاد الفلسطيني .

وقد تحدث شعبان في الورشة عن تعريف المشاريع الصغيرة وأهميتها، والتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة في فلسطين وسبل دعمها بالإتجاه الصحيح، وأوضح أن المشاريع الصغيرة هي نتاج الريادة، داعياً إلي ضرورة دمج كل مكونات المجتمع لأجل تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تعمل علي تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلي ان هناك قصص ونماذج نجاح ساهمت في حل إشكاليات البطالة وبناء الإقتصاد المحلي كدعم لبناء الإقتصاد الوطني ، كما أعرب عن ضرورة تبني أفكار المشاريع الصغيرة التي تخدم المجتمع وذلك لخلق فرص عمل للحد من البطالة وتسليط الضوء عليها .

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش حيث دار نقاشاً مطولاً في محور وصلب الموضوع شارك فيه العديد من ذوي الإختصاص والخريجين الذين كانت لهم بعض الاستفسارات التي قوبلت بإجابات وافية ومثرية.