فوز كاسح لمنتخبنا للكرة الشاطئية على السعودية بختام مشواره الآسيوي

حقق منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية فوزا كاسحا، اليوم الخميس، على نظيره السعودي بثمانية أهداف لهدفين، في ختام مشواره بتصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم في هاييتي.

وضمن المنتخب بهذا الفوز وصافة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط جمعها من فوزين وهزيمة، بينما ضمن منتخب الإمارات صدارة المجموعة وبالتالي حجز البطاقة الوحيدة المؤهلة للدور نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وسجل هدفي منتخبنا النجم حسام وادي وهداف المنتخب في البطولة علاء عطية.

وفرض منتخبنا خلال الشوط الثاني سيطرته ليسجل الهداف عطية الهدف الثالث رافعا رصيده في البطولة إلى ستة أهداف، ثم سجل وادي الهدف الرابع تبعه محمد دهمان بتسجيل الهدف الخامس، واختتم دهمان مهرجان الأهداف في هذا الشوط بتسجيله الهدف السادس.

لم يتغير الوضع خلال الشوط الثالث، واستمرت أفضلية منتخبنا ليسجل عطية الهدف السابع من ركلة جزاء، ثم سجل وادي الهدف الثامن لينتهي اللقاء بفوز كاسح للوطني بثمانية أهداف لهدفين.