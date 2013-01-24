صور:: ضربة قوية للريال .. إصابة كاسياس بكسر في يده اليسرى





أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس أن حارس مرماه العملاق إيكر كاسياس يعاني من كسر في اليد اليسرى، نتيجة الإصابة التي تعرض لها الليلة الماضية في بطولة كأس الملك.

وتأكد غياب كاسياس عن الكلاسيكو "المحتمل" بين ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا والذي سيقام في التاسع والعشرين من يناير الجاري في حالة حسم برشلونة تأهله إلى المربع الذهبي.

وأوضح النادي على موقعه أن الفحوصات التي خضع لها كاسياس أثبتت أنه يعاني من كسر في العظمة الأولى من مشط اليد، ولكنه لم يحدد المدة التي سيغيبها عن الملاعب للتعافي.

وأشار النادي إلى أن كاسياس سيجري فحوصات أخرى على مدار اليوم سيتحدد بعدها الفترة التي سيستغرقها تعافيه.

وكان كاسياس قد اضطر لمغادرة المباراة التي خاضها ريال مدريد الليلة الماضية أمام فالنسيا في كأس الملك في الدقيقة 16 بعد أن أصيب في يده إثر تداخل غير مقصود مع زميله في الفريق ألبارو أربيلوا.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، لينجح الملكي في التأهل إلى قبل نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.









