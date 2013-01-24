الأسرى للدراسات يدعو خطباء المساجد للتركيز على قضية الأسرى

دعا مركز الأسرى للدراسات خطباء المساجد للحديث عن قضية الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون وعلى رأسهم سامر العيساوى وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين ويوسف شعبان وطارق قعدان وأكرم الريخاوى في خطبة الجمعة لما لهذا الأمر من تأثير مساند للأسرى من كل شرائح المجتمع الفلسطيني وكذلك الخروج بمسيرات وتظاهرات واسعة نصرة لهم .

ودعا الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات كل وسائل الإعلام والمؤسسات والقوى الوطنية والإسلامية والشباب ودوائر واتحادات العمل النسائي وطلاب الجامعات والجماهير " الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية " للمشاركة في كل الفعاليات المساندة للأسرى المضربين حتى تحريرهم .