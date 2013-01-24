الدفاع الأمريكية بصدد رفع الحظر المفروض على مشاركة النساء في القتال

قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا بصدد الإعلان عن رفع الحظر المفروض على مشاركة المجندات في المعارك.

ومن المتوقع أن يصدر هذا القرار في وقت لاحق من يوم الخميس.

ولم يسمح منذ عام 1994 بمقتضى القانون، للنساء اللاتي يمثلن 15 في المئة من قوام الجيش الأمريكي في المشاركة في العمليات القتالية خصوصا في وحدات المشاة والخيالة.

وسمح للنساء في العام الماضي، بتبوء 14 ألف منصب كانت محظورة عليهن لكن بقى الحظر ساريا على الخدمة في القوات الخاصة أو في وحدات المشاة القتالية التي تقتصر على الرجال.

وأشار مسؤول البنتاغون أن مختلف قطاعات الجيش الامريكي يجب ان "تنفذ حاليا خطة عمل لتنفيذ قرار ليون بانيتا الذي سيغادر منصبه خلال الاسابيع المقبلة".

ويحق لقادة أسلحة الجيش الأمريكي حتى يناير / كانون الثاني 2016 دراسة استثناءات للقانون الجديد الذي يجيز للنساء الخدمة في المعارك.