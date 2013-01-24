اليوم: إعلان النتائج النهائية لانتخابات « الكنيست » الإسرائيلي"

من المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية في "إسرائيل"، اليوم الخميس، النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الـ19.

وحسب القناة ا الثانية، فإن لجنة الانتخابات المركزية تأمل في فرز جميع الأصوات خلال الساعات المقبلة، مشيرةً إلى أن عمليات الفرز وصلت إلى فرز أصوات الناخبين من الإسرائيليين في الخارج، وكذلك الجنود والدبلوماسيين الإسرائيليين والمرضى في المستشفيات وضباط الشرطة ومن هم من المعوقين والنساء اللاتي يعشن في ملاجئ الرعاية الصحية.

في غضون ذلك واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولها لما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية من نتائج ، وأشارت بعضها الى انتخاب 47 عضو كنيست جديد وهو رقم قياسي لم يشهده الكنيست منذ تأسيسه عام 1949.

وسيكون من نصيب حزب الصحفي يائير لبيد الذي كان مفاجأة تلك الانتخابات، بالإضافة لعدد من أعضاء حزب العمل الجدد ورئيس حزب البيت اليهودي بالإضافة لسبعة من أعضاء حزبه الذي ينضم لأول مرة للكنيست عقب تأسيسه مؤخراً.

كما سيشهد الكنيست عودة عدد من أعضائه السابقين من بينهم رئيسة حزب هنتوعا تسيبي ليفي، ووزير الجيش الأسبق عمير بيرتس وتساحي هنغبي ونيسان سلمنسكي وغيرهم