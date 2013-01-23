يوم في الأسبوع .. وزير الأوقاف بغزة : رحلة العمرة ستنطلق الأربعاء

أكد وزير الأوقاف بغزة "إسماعيل رضوان"، إن رحلة العمرة لهذا العام ستنطلق الأربعاء القادم (30/1) وليس الثلاثاء لعدم اكتمال الترتيبات اللازمة وستبدأ من مطار العريش إلى القاهرة ثم إلى السعودية لأداء العمرة.

وأوضح الوزير رضوان في تصريح خاص لـفلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن سفر المعتمرين سيكون "يوم" في الأسبوع وسيبلغ عدد المعتمرين في اليوم الواحد 1200 معتمر.

وقال :"أجرينا كافة الترتيبات على معبر رفح الفلسطيني والمعبر المصري لتسهيل مرور المعتمرين، مشيراً إلى أن المسوم الحالي لأداء العمرة يشهد إقبالاً كبيراً".