مستشار هنية:إجراءات المصالحة ستتعطل إذا لم يتم تهيئة الأجواء الحقيقية لها

أكد د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء، أن إجراءات وخطوات المصالحة ستتعطل إذا لم يتم تهيئة الأجواء الحقيقية والعملية لها.

وذكر د. رزقة في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم ،الأربعاء، وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية وقمع الحريات والتصريحات المنددة بزيارة رئيس الوزراء الماليزي لغزة لا تشير إلى أجواء طيبة في ملف المصالحة.

وجدد تمسك الحكومة بإنجاز ملف المصالحة وضرورة حل كل الملفات بشكل متوازي وكامل كملف الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

ووصف د. رزقة زيارة رئيس الوزراء الماليزي لقطاع غزة بالتاريخية لأنها الأولى التي يقوم بها رئيس دولة إسلامية غير عربية، لافتاً إلى أن الزيارة تحمل معاني ودلالات سياسية إلى جانب دلالاتها الإنسانية والاقتصادية والتعاونية والتضامنية.

وأضاف، " إنه لعمل عظيم أن يقطع رئيس الوزراء الماليزي مئات الآلاف من الكيلومترات لزيارة غزة والتضامن مع شعبها ومعاينة جرائم المحتل الصهيوني".

وعبر عن استغرابه الشديد لبعض التصريحات المعترضة على زيارة رئيس الوزراء الماليزي لغزة، مؤكداً أن رئيس وزراء ماليزيا لم يأتي لغزة لمناقشة قضية الشرعية الفلسطينية بل لدعم الشعب الفلسطيني في فلسطين كافة".

واعتبر نتائج الانتخابات الإسرائيلية فشل لنتنياهو بعد تراجعه نتيجة فشله في عدوانه على قطاع غزة وإدارة العلاقات مع أمريكيا والتعاطي مع ملف البرنامج النووي الإيراني إلى جانب استعلاء نتنياهو التقليدي على الأحزاب والقوى الإسرائيلية وتحالفه مع ليبرمان.