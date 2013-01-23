ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مقال: مفاجئات الانتخابات « الإسرائيلية »

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 08:47 - 23 يناير 2013
مشاركة

بقلم : رأفت حمدونة

أشار المختص في الشأن الإسرائيلي رأفت حمدونة إلى مجموعة من المفاجئات التى برزت في أعقاب نتائج الانتخابات للكنيست التاسعة عشرة في دولة الاحتلال وأهمها :

1-  تراجع واضح في عدد المقاعد " لليكود بيتنا "31 مقعد مقابل 38 مقعد وفق استطلاعات رأى سابقة ، الأمر الذى أوجد كتلة معطلة تمنع نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي .

2-  تقدم مفاجىء لحزب " يوجد مستقبل " برئاسة الصحفي يائير لابيد والذى حصل على المرتبة الثانية بـ 19 مقعد مقابل 8 مقاعد وفق استطلاعات رأى سابقة ، الأمر الذى سيمنحه فرصة كبيرة لوجوده رقم صعب في حكومة مع نتنياهو ، أو على رأس حكومة مع العمل وأحزاب أخرى .

3-  انتهاء حزب كاديما برئاسة موفاز من الحلبة السياسية وعدم قدرته على اجتياز نقطة الحسم بعد أن كان.

4-  تقارب بين اليمين واليسار " 61 – 59 " في الكنيست وهذا بمثابة انقلاب سياسى ، حيث أن المتوقع وفق استطلاعات الرأى حسم اليمين للكنيست ، الأمر الذى جاء بنتائج غير متوقعة ستمكن اليسار أن يكون رقم صعب في المعارضة أو في الحكومة .

5-  الاسرائيليون ملوا ائتلاف نتنياهو ليبرمان وسياساتهم المتطرفة التى جلبت أزمات اقتصادية وجمود سياسى وعزلة دولية .

6-  الاسرائيليون لم يعودوا تقليديون بدعم العسكر والثقة به " فقد أنهوا الجنرال موفاز رغم خبرته العسكرية مقابل الثقة بشخصيات اعلامية بدون تاريخ سياسى أو عسكرى كلبيد ويحموفيتش " 

 

متعلقات