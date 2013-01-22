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مواجهات عنيفة في النبي صالح قرب رام الله

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 19:38 - 22 يناير 2013
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قالت مصادر محلية في قرية النبي صالح الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله المحتلة، أن مواجهات عنيفة اندلعت في القرية أدت إلى إصابة العشرات من أهالي القرية بحالات اختناق، و إصابة ضابط اسرائيلي.

وبحسب المصادر فقد اقتحمت قوة كبيره من جيش الاحتلال القرية و أندلعت مواجات عنيفه حيث رشقهم الشبان بالحجارة، فيما اطلق الجنود الأعيرة المطاطية و قنابل الغاز و الصوت.

وقالت المصادر أن قوات الاحتلال يطلقون قنابل الغاز بشكل عشوائي وباتجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

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