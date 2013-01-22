مواجهات عنيفة في النبي صالح قرب رام الله

قالت مصادر محلية في قرية النبي صالح الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله المحتلة، أن مواجهات عنيفة اندلعت في القرية أدت إلى إصابة العشرات من أهالي القرية بحالات اختناق، و إصابة ضابط اسرائيلي.



وبحسب المصادر فقد اقتحمت قوة كبيره من جيش الاحتلال القرية و أندلعت مواجات عنيفه حيث رشقهم الشبان بالحجارة، فيما اطلق الجنود الأعيرة المطاطية و قنابل الغاز و الصوت.



وقالت المصادر أن قوات الاحتلال يطلقون قنابل الغاز بشكل عشوائي وباتجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.