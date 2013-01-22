كاريكاتير يصور حالة الصراع في الانتخابات الاسرائيلية

عرضت صحيفة معاريف في صدر صفحتها اليوم رسما كاريكاتيريا يعكس صورة الواقع السياسي الإسرائيلي قبل الانتخابات، ويظهر قادة الأحزاب في صورة لاعبي الملاكمة الذي أنهك بعضهم من كثرة الضرب، والآخر مازال يضرب زميله حتى الآن.



ويتبارى الساسة الإسرائيليون فوق حلبه على شكل صندوق اقتراع انتخابي.



وقالت الصحيفة فوق هذا الرسم: إن 5 ملايين و656 ألفًا و705 إسرائيليًا سيشاركون في انتخابات اليوم، وهو العدد الذي سيحدد أعضاء الكنيست لدورته التاسعة عشر اليوم.