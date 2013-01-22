القاهرة:تأجيل النظر في دعوى لوقف امداد قطاع غزة بالكهرباء

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار فريد تناغو في جلستها المنعقدة، ظهر الثلاثاء، دعوى طالبت بوقف تصدير الكهرباء إلى غزة إلى 26 مارس المقبل.

وذكرت الدعوى التي أقامتها المحامية رضا بركاوى ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الكهرباء محمود بلبع، أن مصر تصدر الكهرباء الى قطاع غزة في الوقت الذى يعانى المصريون من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وهو ما أثر على كل القطاعات والمنازل وحياة الأسر المصرية، وفق صحيفة الشروق المصرية.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية بفعل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، بسبب نقص إمدادات الوقود الواردة من مصر والكيان الإسرائيلي، ولا يسد التيار الكهربائي الذي يصل من ثلاثة مصادر في القطاع نصف حاجة السكان.

ويغذي الجانب المصري قطاع غزة بنحو 22 ميجاواط، من الكهرباء، وهي تفي حاجة معظم سكان محافظة رفح.