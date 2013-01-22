قوات الاحتلال تشرع بتوسعة مستوطنة « حلميش » غرب رام الله

شرعت سلطات الاحتلال بتوسعة مستوطنة "حلاميش" المقامة على أراضي قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الشهود أن شاحنات وجرافات الاحتلال تقوم بوضع أكثر من 50 كرفاناً وبيتاً متنقلاً في المستوطنة، التي تربض على أراضي سكان قرية النبي صالح.

وقال الشهود إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقوم بتوفير الحماية للمستوطنين والآليات الموجودة.

يذكر أن أهالي قرية النبي صالح يناضلون منذ أكثر من عام من أجل وقف الاستيطان الذي يصادر أراضيهم ويمنعهم من الوصول إليها، وسقط في القرية شهيدان خلال المسيرات الأسبوعية التي تنظمها اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في القرية.