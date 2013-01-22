استشهاد 4 فلسطينيين بمخيمات اللاجئين في سوريا

استشهد (4) فلسطينيين، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جراء استمرار القصف على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وقالت مصادر خاصة، أنه تم العثور على جثمان شابين في أحياء مخيم اليرموك للاجئين جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث تم دفنهما في مقبرة المخيم، في حين ُعثر على جثمان المسن "خالد جمعة" الذي استشهد يوم السبت جراء إصابته بشظايا قذيفة سقطت على حي التقدم بالمخيم.

وأصيب الاثنين، (9) فلسطينيين من بينهم (3) جراء استمرار سقوط القذائف على أحياء المخيم.

ويشهد مخيم اليرموك انقطاعاً للاتصالات والكهرباء منذ أيام، ما يزيد من صعوبات التواصل بين العائلات الفلسطينية داخله وخارجه.

كما استشهد الشاب "حسن منصور" من سكان مخيم النيرب، جراء إصابته بعدة طلقات نارية من قبل قناص في مدينة حلب.