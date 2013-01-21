« موظفو الأونروا ».. اجراءات تصعيدية بوجه الإدارة

قرر اتحاد الموظفين المحليين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ايقاف العمل لساعة واحدة، الثلاثاء المقبل، في جميع مؤسسات الوكالة الخدماتية، وتعطيل العمل بالمدارس في الساعة الأخيرة للفترتين الصباحية والمسائية.

وبيّن الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين، أنه بذل جهوداً مع إدارة الوكالة لتطبيق نظام التأمين والمعاشات، مشيراً إلى رفض الإدارة؛ بحجة تعارض هذا الأمر مع الأنظمة المعمول بها.

ومن المقرر، كذلك، تعطيل الاتحاد العمل مدة ساعتين في مؤسسات ومدراس الوكالة يوم الأربعاء 6/2؛ للمطالبة بتحسين ظروفهم وأوضاعهم المالية وإنصاف حملة الشهادات العليا ومساواة إقليم غزة بباقي الأقاليم بما.

وقال الاتحاد إنه عرض على إدارة الوكالة إعطاء الموظفين علاوة أسوة بالحكومة أو السماح لهم بالعمل وبما لا يتعارض مع النزاهة والشفافية وقوانين العمل، مشيراً إلى أن المطالب قوبلت بالتنصل والتجاهل.

كما قرر الاتحاد ايقاف العمل يوم الخميس 14/2، لثلاث ساعات في كافة المؤسسات الخدماتية والمدارس، وعقد اجتماع طارئ للمؤتمر العام لجميع الاتحادات في ذات اليوم لاتخاذ اجراءات تصعيدية.

وطالب الاتحاد ادارة الوكالة بالعمل الجاد لتأمين الموظفين، منوهاً إلى أن سبيل الحوار مفتوح مع الإدارة لحل الأزمة.