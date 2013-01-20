عراقي يشنق نفسه حزناً على خسارة منتخب بلاده من الإمارات

أقدم أحد مشجعي المنتخب العراقي لكرة القدم على الانتحار شنقاً بسبب خسارة منتخب بلاده أمام منتخب الإمارات في نهائيات خليجي 21، مساء الجمعة الماضى.



وقال مصدر أمني: إن مشجعاً للمنتخب العراقي في محافظة الأنبار، غرب العراق، يدعى إياد عطا الله (24 عاماً) أقدم على الانتحار شنقاً بحبل ربطه بسقف غرفته في داره الواقعة بمنطقة البو ذياب (4 كلم شمال الرمادي)، بعد خسارة منتخب بلاده أمام نظيره الإماراتي في نهائي خليجي 21 بالعاصمة البحرينية المنامة، أمس.



يذكر أن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم خسر المباراة النهائية لخليجي 21 مساء أمس أمام منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد، وكان الفريقان تعادلا إيجابياً في الوقت الأصلي للمباراة, غير أن منتخب الإمارات تمكن في الشوطين الإضافيين من تسجيل هدف الحسم.