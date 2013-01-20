الاحتلال يمدد اعتقال شبان بتهمة القاء ثلوج على اسرائيليين

مددت محكمة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، اعتقال 5 شبان فلسطينيين من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة، بتهمة إلقاء كتل من الثلج منذ نحو أسبوعين على اثنين من الإسرائيليين في منطقة باب العامود.



وحسب موقع "والا" العبري، فإنه تم تمديد توقيف (5) شبان مشتبه بهم بشكل رئيسي لثلاثة أيام، فيما حُكم على قاصر يبلغ من العمر (13) عاماً بالإقامة الجبرية في منزله، في حين تم تمديد اعتقال (3) آخرين تحت مسمى "الحبس الإحتياطي".



وكانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت أمس اعتقالها (9) شبان فلسطينيين متهمين بإلقاء كتل ثلجية على اثنين من الإسرائيليين في القدس.