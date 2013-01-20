« النقد » تطالب البنوك بتمديد دوامها لصرف الرواتب

أصدرت سلطة النقد اليوم الأحد، تعميماً على المصارف العاملة في فلسطين بإمكانية تمديد دوامها، لتسهيل صرف الرواتب لموظفي القطاع العام.

وأضافت السلطة في تعميمها، أنه يجب متابعة تغذية الصرافات الآلية بشكل مستمر، حتى يتسنى للعملاء سحب الأموال من خلال بطاقات الصراف دون الحاجة للرجوع إلى الفرع.

وكانت سلطة النقد أصدرت تعميماً يوم الخميس الماضي طالبت فيه المصارف بعدم خصم قسط شهر كانون الاول الماضي لكافة موظفي القطاع العام، وخصم القسط المستحق لشهر تشرين الثاني على المقترضين منهم، على ألا يترتب على تأخير السداد فرض غرامات أو عمولات تأخير.

وأضافت السلطة أن عمولة تحويل الراتب يجب أن تُستوفى لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات الراتب لهذا الشهر، وعدم فرض "غرامات" تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، وكذلك عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة لهذا الشهر على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة الراتب الشهري