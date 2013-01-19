تعادل سلبي في أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية

خسر منتخب جنوب أفريقيا نقطتين على أرضه ووسط جمهوره، بعدما تعادل سلبياً مع منتخب كاب فيردي (جزر الرأس الأخضر) مساء اليوم السبت في المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخبين بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها جنوب أفريقيا.

واتسمت المباراة بالغرابة من حيث قلة الفرص والأداء العشوائي من الفريقين خاصة من مستضيف البطولة، فضلاً عن أن المدرجات لم تمتليء عن آخرها، بينما اقتنص الرأس الأخضر نقطة ثمينة في أولى مشاركاته التاريخية بالبطولة، بل كان الجانب الأخطر نسبياً في مباراة عابها العقم التهديفي وغابت عنها الخطورة على المرمى.

ويعتبر منتخب كاب فيردي هو الذي أطاح بالكاميرون خارج التصفيات المؤهلة للنسخة الحالية بأفريقيا. وأمام المنتخب المغربي الفرصة في اعتلاء صدارة المجموعة في حال الفوز على أنجولا في وقت لاحق اليوم.