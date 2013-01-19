الصحة بغزة تتفق مع مؤسسات إغاثية لإدخال الاحتياجات الطبية للقطاع

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية بغزة، عن توصلها لاتفاق مع مؤسسات إغاثية وإنسانية، يقضي بضمان إيصال احتياجات القطاع الصحي، وسد الاحتياجات الشهرية الطارئة للوزارة، والتي تقدر بـ"3" ملايين دولار.

وأوضح وزير الصحة بزة، مفيد المخللاتي، خلال تصريح صحفي له مساء اليوم السبت، أن اللقاءات التي جرت بين وفد الوزارة، والمؤسسات الإغاثية والإنسانية في مصر، توصلت لضمان العمل بالخطة التي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع شهر شباط (فبراير) المقبل.

وأضاف "إن الوزارة حققت خلال الأربعة شهور الماضية اختراقات نوعية لإنهاء ملف الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح أفاق جديدة للعمل الصحي وتطوير المنظومة الصحية الفلسطينية، بما يضمن خدمات صحية مناسبة للمواطن والتحقيق من آثار الحصار".

ويعانى القطاع الصحي في غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليه، من معاناة حادة بسبب النقص الشديد الذي كانت تتعرض له مخازن المستلزمات الطبية والأدوي