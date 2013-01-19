السعودية تسدد 20 مليون دولار عن مساهمتها في « شبكة الامان »

صرح سفير المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد قطان، بأن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بأن تتحمل المملكة مبلغ 20 مليون دولار من قيمة شبكة الأمان المالية العربية المتفق عليها لدعم دولة فلسطين خلال قمة بغداد الأخيرة والمقدرة بمبلغ 100 مليون دولار شهريا.

وأوضح السفير قطان في بيان صادر عن السفارة السعودية اليوم السبت، أن حصة المملكة في شبكة الأمان تبلغ 14 مليون دولار فقط، بينما حرصت المملكة على زيادة الحصة إلى 20 مليون دولار تقديرا للظروف التي يمر بها الأشقاء في فلسطين.

وأضاف السفير أن حكومة بلاده علاوة على كونها نموذجا يحتذى به في تنفيذ القرارات والالتزامات الخاصة بدعم موازنة الدولة الفلسطينية عبر الأمانة العامة للجامعة العربية، لن تتوانى عن مبادرة بتقديم الدعم في إطار ثنائي متى دعت الحاجة إليه.