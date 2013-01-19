الرابطة الإسلامية تحيي ذكرى المولد النبوي شمال القطاع

أحيت " طالبات" الرابطة الإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف، في حفل ديني كبير أقيم بهذه المناسبة في مكتبها شمال قطاع غزة.

وحضر الحفل الشيخ الداعية أسامة الدبس وجمع كبير من الطالبات، حيث أكد الشيخ الدبس علي ضرورة الاقتداء بسيرة النبي صلي الله عليه وسلم وتطبيق توجيهات الله عز وجل واجتناب نواهيه، مشدداً على أن إحياء ذكرى المولد النبوي يأتي تأكيداً على الدفاع عن النبي وتجديد البيعة له في ظل الهجمة الغربية المسيئة لشخصه الكريم .

وأضاف، أن هذه الذكرى تأتي ونحن في أشد الحاجة إلى الوحدة والتكاتف والتضامن والمحبة ونبذ كل محاولات زرع بزور الفتن والتفرقة، داعياً المسلمين عامة والشعب الفلسطيني خصوصاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الجسام المحدقة بشعبنا الفلسطيني.

واستعرض الداعية الدبس الصعوبات التي كانت تحيط بالنبي وأصحابه الأطهار خلال نشر الدعوة الإسلامية، منوهاً إلي أن طريق الدعوة محفوف بالمخاطر والتحديات الجسام، فهذه سنة الأنبياء والصالحين .

من جانبها شكرت الطالبات الرابطة الإسلامية على دورها الرائع في تنظيم اللقاءات الدينية التي تثري النفس وتزيد الطاعات، متمنيات من الرابطة الاستمرار في دورها الريادي وواجبها الديني تجاه الطلاب والطالبات.

وفي ختام الندوة تم توزيع " المسابح الالكترونية" على الحضور.