الاحتلال يعتدي على مسيرة يطا ويعتقل عدداً من المواطنين

اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، على المشاركين بالمسيرة الأسبوعية المنددة بالجدار والاستيطان شرق بلدة يطا بالضفة المحتلة، واعتقلت عددا من المزارعين والمشاركين في هذه الفعالية.

وقال الناطق الإعلامي للجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المشاركين والمتضامنين الأجانب، لمنعهم من الوصول إلى أراضي منطقة 'ام العرايس' المهددة بالمصادرة.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين إسماعيل (55 عاما) وسعيد عليان عوض (32عاما) والشقيقتين بشرى (22 عاما) وشروق محمد الجبارين (25 عاما)، جميل احمد عليان عوض (54 عاما)، وبسام يوسف الجبارين (45 عاما)، وخليل عواد عوض زين (65 عاما)، ويوسف محمد عواد عوض في الخمسين من عمره، وزوجة اسماعيل عليان عوض، ونقلوهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف جبور، أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين والمتضامنين الأجانب خلال مشاركتهم في الفعالية الأسبوعية التي تأتي في سياق رفض سياسة الاستيطان والاستهداف المتواصل لأرضي المواطنين، من خلال منعهم من الوصول إلى هذه الأراضي والعمل فيها بحجة أنها أراضي خاضعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.