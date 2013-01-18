نتنياهو: لن نخلي المستوطنات خلال الأربع سنوات القادمة

قال رئيس الحكومة "الإسرائيلية" لصحيفة "معاريف" العبرية، إن حكومته لن تخلي البؤر الاستيطانية خلال الأربع سنوات القادمة.

وأضاف نتنياهو أن عهد التنازلات قد ولى إلى غير رجعة "لن نجمد الاستيطان كما كان الوضع في الماضي لان تجربة الماضي أثبتت أن مسالة الاستيطان هي من نتائج الصراع مع الفلسطينيين وليس من مسبباته' وأشار نتنياهو إلى أن ما يهمه الآن هو تراجع حزب الليكود بيتنا في استطلاعات الرأي وانه يريد حزبا قويا لكي يتصدى للضغوطات عليه.

من جهة أخرى، تبين من آخر استطلاع أجرته صحيفة "هآرتس" قبل أربعة أيام من الانتخابات أن كتلة اليمين قد فقدت من قوتها وحصلت على 63 مقعدا فقط في حين أن كتلة الوسط اليسار والعرب حصلت على 57 مقعدا.

الليكود بيتنا 32، حزب العمل 17، البيت اليهودي 14، شاس 12، هتنوعه 8، يش عتيد 12، ميرتس 6، يهدوت هتوراة 5، القائمة المربية الموحدة 3، التجمع 4، الجبهة 5، كديما 1.