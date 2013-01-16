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الصحة: ارتفاع عدد وفيات أنفلونزا الخنازير إلى 17 والإصابات إلى 566

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 20:08 - 16 يناير 2013
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة برام الله  د. طريف عاشور، أن عدد الوفيات من جراء فيروس (H1N1) قد ارتفع ليصل إلى 17 حالة وفاة، وذلك بوفاة مسنين اثنين (75 و72 ) عاما مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن امرأة ورجل يعانيان من أمراض السكري والقلب، قضيا اليوم بالفيروس، فيما بلغ عدد الإصابات حتى اللحظة 566 إصابة، 25 منها في المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) وذلك منذ بداية موسم الشتاء.

وأضاف د. عاشور إلى أن حالتي وفاة اضافيتن سجلتا منذ بداية موسم الشتاء جراء الأنفلونزا الموسمية (H3N2) ليصل مجمع وفيات الأنفلونزا الموسمية و(H1N1) إلى 19 حالة وفاة.

إلى ذلك أكد د. اسعد رملاوي مدير عام الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، مسؤول ـــ

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