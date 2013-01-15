تشديد الحراسة حول المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد تهديدات بقتله

أكدت مصادر عسكرية صهيونية أن افيخاي إدرعي، المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال تلقى تهديدات بالقتل بسبب دفاعه عن العمليات العسكرية التي تقوم بها "إسرائيل".

وأوضحت هذه المصادر أن قوات من الأمن تحرس الان منزل إدرعي المقيم جنوبي إسرائيل، خاصة مع تصاعد، ما أسمته الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، نبرة التهديد لـ"إدرعي"، وتشويه صورته عبر الإنترنت وتشبيهه بالزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر.

ورصد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صورا لبعض من عبارات التهديد التي تم توجيهها إلى إدرعي فضلا عن صور مشوهة له قام برسمها النشطاء العرب الغاضبين من تبريراته للعمليات العسكرية، غير أن الواضح أن حماية قوات الجيش لمنزله في إسرائيل يعني أن حياته باتت مهددة من نشطاء إسرائيليين غاضبين أيضا من تصريحاته بشأن عمليات الجيش.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي طرح منذ قرابة عام 2000 منصب المتحدث الرسمي باللغة العربية باسم الجيش، وكان أول من شغل هذا المنصب "إيتان عروسي" الذي قدم استقالته من الجيش وسافر إلى الولايات المتحدة مع زوجته، وبعدها تم تعيين إدرعي في نفس المنصب متحدثا للإعلام العربي.

وينحدر إدرعي من أصول سورية حيث تنتمي عائلته إلى يهود سوريا، ممن هاجروا من الدرعية منذ عقود.