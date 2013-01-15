طالبات الرابطة الاسلامية ينظمن ورشة عمل بغزة

نظمت طالبات الرابطة الاسلامية ورشة عمل بعنوان يداً بيد نحو مستقبل أفضل للتنمية البشرية والخاصة بأعضاء الهيئة الادارية العامة واللجان العاملة في الرابطة.

وتناولت الورشة ملف الجامعات والمدارس وغيرها، وذلك في مكتب الطالبات الرئيسي بمدينة غزة بإشراف الأستاذ محمد النجار مسئول التنمية البشرية في الرابطة, وحضور الاستاذ خليل منصور أمين سر الرابطة الاسلامية في القطاع.

وأوضح النجار خلال حلقة النقاش علي ضرورة وضع ألية لتفعيل والتدريب والتطوير في الرابطة الإسلامية من أجل الرقي بالعمل الطلابي داخل المؤسسات التعليمية في كافة مراحلها.

وأشار النجار إلى وضع آلية لتكثيف ورش العمل في الأقاليم بالإضافة وضع آلية لتحفيز العنصر البشري الفعال وتشجيعه على التقدم والرقي لخدمة الاسلام والمسلمين.

بدوره عبر خليل منصور عن شكره وتقديره لطالبات الرابطة الاسلامية العاملة في جميع الجامعات والمدارس علي جهودها المتواصلة في خدمة الاسلام والمسلمين واستخراج جيل من الطالبات ذات الكافاة العالية التي تستطيع مواكبه هذا العصر من تقدم ورقي نحو مجتمع أفضل.

وأكد منصور علي ضرورة طرح أفكار مساعدة تساعد في رقي العمل الطلابي داخل المدارس والجامعات وتطويره.

وأشار منصور الي أهمية التطوير في العمل الطلابي داخل المؤسسات التعليمة بكافة مراحلها لاستخراج نواه من الطلاب المثقفين.