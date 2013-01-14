طوباس: وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام

شهدت مدينة طوباس اليوم الإثنين، فعاليات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، نظمها نادي الأسير بالاشتراك مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والقوى، والمؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية، والمؤسسات المدنية والأمنية، والشرطة، وأهالي الأسرى.

وذكر النادي في بيان له، أن هذه الفعاليات تضمنت وقفة تضامنية وتوقيف حركة السير لمدة عشر دقائق في كافة أرجاء المحافظة، وذلك تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام منهم: أيمن الشراونة، وسامر العيساوي الذي تجاوز إضرابه 174 يوما، وطارق قعدان، وجعفر عز الدين، ويوسف شعبان، وكذلك تضامنا مع الأسير محمد التاج الذي تدهورت حالته الصحية بعد إضراب استمر 77 يوما، وكذلك الأسير الشاويش المقعد نتيجة لإصابته من دبابة إسرائيلية ومحكوم عشرة مؤبدات، والأسير عبد السلام بني عودة، الذي يعاني من وضع صحي خطير، والأسير يحيى شريدة.

ورفع المشاركون لافتات تدعو لإطلاق سراح الأسرى، وإنهاء معاناتهم، مطالبين المؤسسات الحقوقية، والإنسانية، والصليب الأحمر الدولي، ببذل كل الجهود من أجل إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى، والوقوف على ما يجري من جرائم حرب بحقهم.

ودعا مدير نادي الأسير في المحافظة محمود صوافطة إلى أوسع مشاركة جماهيرية في الفعاليات التضامنية مع الأسرى، وإلى حشد كل الطاقات وتوحيدها؛ من أجل إسناد الأسرى في معركتهم، وإلى تدويل قضيتهم في كل المحافل، والمؤسسات الدولية، والحقوقية، والإنسانية، وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، والتي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بالأسرى، تحديدا اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى تمهيدا لمحاكمتهم.