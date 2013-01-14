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الاحتلال يهدم مساكن عائلة الهذالين المحاذية لمستوطنة « كرميئيل » بالخليل

  • الخليل - فلسطين اليوم
  • 07:14 - 14 يناير 2013
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الاحتلال يهدم مساكن عائلة الهذالين المحاذية لمستوطنة "كرميئيل" جنوب الخليل

أقدمت جرافات الاحتلال على هدم عدد من المنازل والمنشآت الزراعية والبركسات التابعة لعائلة الهذالين المحاذية لمستوطنة "كرميئيل" جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وقال شهود عيان في المنطقة، أن جرافات "إسرائيلية" شرعت بهدم مساكن تعود لعائلة الهذالين،  حيث أن الاحتلال قام بحماية الجرافات ومنع المواطنين من التصدي لعملية الهدم.

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تقوم بتشريد المواطنين في المنطقة وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتلال بذلك بحجة أنها تقع في منطقة عسكرية.

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