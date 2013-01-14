استشهاد 4 فلسطينيين في سوريا

استشهد 3 فلسطينيين، الليلة، في مخيم درعا جنوب سوريا، فيما قضى رابع في ساعة متأخرة من مساء أمس في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقالت مصادر إعلامية، إن الفلسطينيين خليل حماد، ومهند القعيري، وأمجد زعل استشهدوا جراء القصف العنيف الذي تعرض له مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، فيما أصيب 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء هذا القصف.

وأوضحت ذات المصادر أن الشاب الفلسطيني عامر سالم استشهد مساء امس السبت جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل قناص عند مدخل مخيم اليرموك للاجئين، حيث تم نقل جثمانه إلى مستشفى فلسطين في المخيم.

وشهد مخيم اليرموك اليوم الاحد عودة عشرات العائلات الفلسطينية التي كانت غادرت المخيم هربا من القصف ، في حين فتحت المحال أبوابها وسط حالة من الحذر والترقب.

وأوضحت المصادر أنه لم يُسجل خلال ساعات نهار اليوم سقوط أي قذائف أو إطلاق نار من قبل القناصة داخل مخيم اليرموك، في حين سمع دوي اشتباكات قرب المخيم وفي بعض المناطق المحيطة به.

وتواصل قوات الأمن النظامي السوري حصارها لمخيم اليرموك لليوم الثاني والعشرين على التوالي، حيث يُمنع إدخال المواد الأساسية والطبية والوقد الى المخيم