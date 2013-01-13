ليفني لنتنياهو : بادر « بحل سياسي » قبل أن تفرض علينا خطة دولية للتسوية

قالت رئيسة حزب "الحركة" تسيفي ليفني "إن إسرائيل ستواجه بشهر مارس المقبل خطة دولية سيتم وضعها على الطاولة لفرض حل سياسي بينها وبين الفلسطينيين".

وذكرت صحيفة "يديعوت" العبرية على لسان ليفني قولها "يجب علينا قطع الطريق قبل طرح تلك الخطة لكي نستطيع مواجهة المتطرفين والوضع الحالي في المنطقة".

وقد كشفت مصادر أوروبية في القدس أن الاتحاد الأوروبي يعكف حاليا على بلورة خطة سياسية مفصلة تستهدف إعادة تحريك المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية.

وقالت هذه المصادر لصحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية أن الخطة ستعرض كما يبدو على الجانبين في شهر "أذار" مارس المقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة في اسرائيل وستحدد جدولا زمنيا واضحا لاستكمال المفاوضات حول جميع القضايا الجوهرية خلال عام 2013.

ومن المتوقع أن تنص الخطة الأوروبية على التوصل إلى تسوية سلمية ستقام في إطارها دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع تبادل للأراضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا هما المبادران إلى وضع هذه الخطة.