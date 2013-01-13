النقض تنظر طعن مبارك في قضية قتل المتظاهرين

تنظر محكمة النقض المصرية، الأحد، في طعن الرئيس السابق، حسني مبارك، ضد حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير. وقد تقرر المحكمة قبول الطعن وإعادة محاكمة مبارك أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.



ووافق النائب العام المصري، طلعت عبدالله، على قرار نيابة الأموال العامة، السبت، بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف إعلامياً باسم قضية "هدايا الأهرام"، حسبما قال مصدر قضائي.



وكانت نيابة الأموال العامة حققت السبت مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو 7 ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام بعد قبوله هو وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة "الأهرام" المملوكة للدولة.



ويقضي مبارك حالياً عقوبة السجن، المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين، الذين ثاروا على نظام حكمه، في 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وحوكم أيضا في هذه القضية وزير داخليته حبيب العدلي ونال نفس العقوبة.



وحصل 6 من رجال الداخلية السابقين على البراءة من تهمة قتل الثوار في ذات القضية.