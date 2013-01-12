ارتفاع قائمة عمداء الاسرى الى 72 اسيرا

أفاد مركز حقوقي فلسطيني بارتفاع قائمة "عمداء الأسرى" الذين أمضوا أكثر من عشرين سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 72 أسيراً، بعد انضمام أسيرين جدد من مدينتي جنين وبيت لحم .

وأوضح مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الأسيرين أحمد العارضة من سكان قرية عرابة قضاء مدينة جنين، ومحمود أبوسرور من مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، قد أنهيا منذ أيام قليلة عامهما العشرين في سجون الاحتلال بشكل متواصل، ليرتفع بذلك عدد "عمداء الأسرى" في المعتقلات الإسرائيلية إلى 72 أسيراً.

وأشار البيان إلى أن الأسير العارضة (42 عاماً) المعتقل بتاريخ 4 كانون ثاني (يناير) عام 1993 والمحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً، له اثنين أشقاء آخرين أسرى في المعتقلات الإسرائيلية، وترفض سلطات الاحتلال جمعهم في سجن واحد ممّا يزيد من معاناة ذويهم خلال الزيارة.

أما الأسير أبو سرور (41 عاماً) المعتقل منذ 5 كانون ثاني (يناير) عام 1993 يقضي حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية فدائية معقدة مع اثنين من رفاقه قتل فيها ضابط أمن اسرائيلي واستشهد أحد رفاقه في هذه العملية بينما اعتقل الآخر.

وبيّن المركز الحقوقي أن قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع بشكل مستمر نتيجة وجود 109 من الأسرى القدامى في سجون الاحتلال، أقلهم أمضى 18 عاماً خلف القضبان، وأن القائمة مرشّحة لارتفاع آخر نهاية الشهر الجاري