حتى اللحظة..الدفاع المدني يبحث عن مفقودين في الأنفاق منذ أربعة أيام

تُواصل طواقم الدفاع المدني منذ ثلاثة أيام البحث عن عاملين اثنين فُقدوا خلال عملهم في أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، الذي انهار بسبب المنخفض الجوي الذي اجتاح الأراضي الفلسطينية.

وكان أحد الأنفاق في مدينة رفح قد انهار على أربعة عمال جراء السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، حيث جرى انقاذ عاملين اثنين، فيما تواصل الطواقم البحث عن العاملين الآخرين.

وأوضح عبد الله الزهار مدير عمليات الدفاع المدني بغزة في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن طواقم الدفاع المدني لازالت في المكان للبحث عن المفقودين بإشراف محافظ مدينة رفح، منوهاً إلى أنه حتى اللحظة لم يتم العثور على المواطنين.

وأضاف الزهار، أن صاحب النفق، أكد وجود أربعة عمال كانوا يعملون في النفق حين انهار عليهم، حيث تم استخراج اثنين تم نقلهم للمستشفى، وبقى آخران عالقان في المكان.

وحول سبب صعوبة البحث عن المفقودين، أشار الزهار إلى أن النفق قد غمرته المياه بالكامل نتيجة السيول والفيضانات، كما أن المعدات المستخدمة في العمل غير مؤهلة، حيث أن المعدات المطلوبة للعمل غير متواجدة نتيجة الحصار الخانق على قطاع غزة، فالعمل في مثل هذا العمق يحتاج لمعدات أكبر.

كما أكد الزهار، أن المنطقة التي يتم العمل بها هي منطقة حدودية لذلك، فالعمل لا يتم بكل حرية فيها.

جدير بالذكر، أن الأراضي الفلسطينية، تعرضت خلال الأيام الماضية لمنخفض شديد ورياح قوية ضربت مختلف الأنحاء وألحقت أضراراً مادية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، حيث تعاني البلاد انخفاض ملموس على درجات الحرارة.