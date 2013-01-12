وفد من الرابطة يزور كلية العلوم والتكنولوجيا في خانيونس

زار وفد من قيادة الرابطة الإسلامية كلية العلوم والتكنولوجيا في خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون المشترك مع بين الرابطة والكلية .

وضم وفد الرابطة الهيئة الإدارية لملف الجامعات برئاسة خالد شيخ العيد منسق الملف، وعضوية حسام الخطيب وعرفات أبو زايد وسالم شراب، فيما كان في استقبالهم النائب الأكاديمي أ. نضال أبو حجير، ود. محمد فروانة مسئول شؤون الطلبة .

وثمّن شيخ العيد الجهود الكبيرة التي تبذلها الكلية للنهوض بالواقع التعليمي للطلاب، مشدداً على ضرورة تكامل العملية التعليمية بين الكلية والأطر الطلابية بما يخدم الطلاب ويرتقي بالمسيرة التعليمية.

وأوضح شيخ العيد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الكلية والرابطة الإسلامية بما يعود بالنفع والفائدة البناءة على شريحة الطلاب، مشدداً على ضرورة استمرار اللقاءات والتعاون البنّاء واستعداد الرابطة لتقديم يد العون والمساعدة للطلاب .

وأشار شيخ العيد إلي أن اللقاء تناول بعض الإشكاليات العالقة في العمل الطلابي داخل الكلية, منوهاً إلي أن الرابطة تولي اهتماما كبيرا للتعليم بشكل عام و للتعليم العـالي عـلى وجه الخصوص .

بدوره أشاد أبو حجير بدور الرابطة الإسلامية في خدمة الطلاب والوقوف بجانب قضاياهم المشروعة، مؤكدا على ضرورة التعاون وتعزيز الزيارات التبادلية واكتساب المهارات بين الأطر الطلابية وإدارة الكلية .

وأشار أبو حجير إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم بتعزيز التعاون وتقرب وجهات النظر بين الرابطة وإدارة الكلية بما يحقق النفع والفائدة المرجوة للجانبين.

وفي ختام الزيارة قدّم الوفد الزائر درع الرابطة لإدارة الكلية وعمادة شئون الطلبة ، متمنين لهم مزيدا من التوفيق في خدمة العملية التعليمية.