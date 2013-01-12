حريق هائل يندلع بمصنع « للدهان » في غزة

اندلع حريق هائل، مساء الجمعة، في مصنع "للدهان"على طريق صلاح الدين الرئيسي قبالة "سوق السيارات بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقال شهود عيان ، إن" انفجارا هائلا سمع دويه داخل المصنع الذي تعود ملكيته لعائلة حسب الله قبل أن تشتعل النيران فيه وتلتهم كل محتوياته، مشيرين الى ان طواقم الدفاع المدني هرعت إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق".

وقالت مصادر محلية إن الحريق تسبب بأضرار كبيرة بالمصنع، دون وقوع إصابات بشرية، مشيرة إلى أن الشرطة الفلسطينية وصلت المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وتُقدر قيمة المواد التي كانت بداخل المصنع بمئات آلاف الشواكل.

وكان هذا المصنع تعرض غير مرة خلال السنوات القليلة الماضية لحوادث مماثلة.