مفتي مصر: فرض الحجاب على المسيحيات فتوى باطلة

قال مفتي مصر، علي جمعة، إن محاولات فرض الحجاب على المسيحيات في مصر "تعتمد على فتاوى باطلة"، و"تزعزع الاستقرار الديني" في مصر.



وشدد في بيان أصدرته دار الافتاء، على أن الدعوات التي أطلقها البعض لفرض الحجاب على المسيحيات "ما هي إلا إقحام خارجي دخيل على ثقافتنا وأسلوب حياتنا في مصر"، في إشارة إلى تصريحات خرجت من بعض المنتمين للتيار الإسلامي تطالب المسيحييات بارتداء الحجاب، وتحرم تهنئة المسيحيين بأعيادهم الدينية.



وقال جمعة: "إن مثل هذه الأفكار والآراء تسعى إلى زعزعة الاستقرار الديني في مصر"، مؤكدا أنها محاولة "ستبوء بالفشل".



وأضاف أن "هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم علماء ممن يحالون إصدار الفتاوى لا يمكن اعتبارهم علماء معتمدين، حيث إن فتاواهم أشبه بآراء غير علمية قد خرجت تبعا لأهوائهم ورغباتهم وليس لها أي ثِقل في علم الفتوى".