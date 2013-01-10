ليفني تتهم نتنياهو: سيقودنا للنهاية

اتهمت تسيبي ليفني، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه يقود إسرائيل إلى نهاية الصهيونية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ليفني قالت أمس : إن سياسة نتنياهو ستقضي على دولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية وبالتالي ستؤدي إلى نهاية الصهيونية.

وتطرقت ليفني التي تحدثت في ندوة سياسية في المركز الأكاديمي في كريات أونو إلى محاولات فشل تشكيل تحالف لقوى المركز فقالت إن يحيموفيتش، زعيمة العمل، قررت مسبقا أنها تريد البقاء في المعارضة بكل ثمن. لقد عدت للسياسة لأن أحدا لم يعرض على الحلبة السياسية مشروعا سياسيا وأمنيا ولكنني مع ذلك أعتبر يحيموفيتش ولبيد جزءا من الشراكة التي يمكنها استبدال نتنياهو."

مع ذلك قالت يديعوت أحرونوت إن ليفني رفضت مجددا الالتزام بعدم تشكيل حكومة مشتركة مع نتنياهو وقالت إنها لن تكون في حكومة يمين متطرفة مع الحريديم.