دويك: إصرار عباس على الانتخابات سيعرقل المصالحة

قال د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على إنجاز ملف الانتخابات دون غيره سيعرقل تطبيق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح".

وأكد دويك في تصريحات صحفية الأربعاء أن المصالحة مطلب رئيسي للشعب الفلسطيني، وأنه مصر على إنجاز اللحمة الوطنية، متمسكاً في الوقت ذاته بحقوقه المشروعة باستعادة أرضه المسلوب من قبل الاحتلال الصهيوني.

وشدد على ضرورة إنجاز المصالحة كأولوية وطنية، لاستفادة الشعب الفلسطيني من الأجواء الإيجابية بعد انتصار المقاومة الفلسطينية على الاحتلال في قطاع غزة، وحصول فلسطين على "دولة عضو غير مراقب.

وبين أنه ستكون في اللقاءات آليات لإنجاز المصالحة، مجدداً مطالبته بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة ، بالإضافة إلى استمرار الحريات السياسية، مشدداً على ضرورة استغلال الأجواء الإيجابية لإتمام المصالحة وخاصة بعد انتصار المقاومة في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن عباس يلتقي مع الرئيس المصري محمد مرسي ومن ثم مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في إطار زيارته إلى القاهرة لبحث تفعيل ملف المصالحة الفلسطينية.