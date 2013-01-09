الجهاد تُوزّع مساعدات مالية للنازحين الفلسطينيين في مخيمات لبنان

وزّعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، دفعة أولى من مساعدات مالية لأبناء شعبنا النازحين من سوريا إلى مخيمات لبنان، في كافة المخيمات، شملت 347 عائلة في مخيم الجليل في بعلبك، و 245 عائلة في مخيمات بيروت، و225 عائلة في الشمال، و 300 عائلة في مخيمات صور، وـ 350 عائلة في مخيمات صيدا وجوارها.

واعتبرت الحركة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن مسؤولية النازحين المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية تقع على عاتق وكالة الأونروا، بصفتها المؤسسة الدولية المسئولة عن أوضاعهم، منذ النكبة وحتى تحقيق عودتهم إلى فلسطين المحتلة.

واستنكرت الحركة الحصار المالي المفروض على الأونروا من قبل الدول المانحة التي لم تقدّم إلا 10% فقط من الميزانية التي وعدت بها.

وشددت الحركة على أنه من واجبنا الوقوف إلى جانب إخواننا النازحين، وتقديم ما نستطيع من مساعدات ودعم لهم حتى عودتهم إلى ديارهم معززين مكرمين.

وأكدت على أن حل مشكلة النازحين تكون بعودتهم إلى بيوتهم ومخيماتهم في سوريا، ومن غير المقبول تركهم يواجهون البرد والجوع والتشرد، وشطبهم عن لوائح تقديم المساعدات الدولي.